Lazio avanti a Empoli, ma doppia tegola per Sarri: si fermano le due stelle

Al loro posto sono entrati rispettivamente Castellanos e Kamada.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo non particolarmente fortunato per la Lazio a Empoli: dopo aver sbloccato la partita con la rete di Guendouzi nel giro di pochi minuti Sarri ha perso infortunio due giocatori chiave: prima a fermarsi è stato Ciro Immobile per un problema alla gamba destra, poco dopo è stata la volta di Luis Alberto sempre per per guai di natura muscolare. Al loro posto sono entrati rispettivamente Castellanos e Kamada.