Lazio, avvio da incubo: Sarri ora deve scalare le montagne Napoli e Juve

Paradossalmente però avere due big match così impegnativi da affrontare, in un momento di crisi, può aiutare la squadra smarrita a ricompattarsi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Neanche il più pessimista dei pessimisti avrebbero mai immaginato un inizio così per la Lazio. Di peggio, davvero, non si può. Sconfitta all’esordio a Lecce, con la squadra che si fa rimontare in due minuti nel finale. Sconfitta al debutto in casa con il neo promosso Genoa. Zero punti in due partite, con Napoli e Juventus sul calendario come prossimi appuntamenti, entrambi in trasferta. Dunque il serio rischio di trovarsi alla quarta giornata con 0 punti, ultima in classifica.

C’è il bollino rosso sotto l’avvio della Lazio. Quello che in televisione viene messo per i programmi vietati ai minori di 18 anni. E pensare che questa - al terzo anno di Sarri, dopo la Champions conquistata e gli investimenti (tardivi) sul mercato - sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione. Del definitivo salto di qualità, magari riconfermandosi nell’Europa che conta. Invece all’orizzonte si vedono solo nubi, anzi, temporali pazzeschi. Altro che sole e bel tempo.

Trovare un lato positivo è complicato. Paradossalmente però avere due big match così impegnativi da affrontare, in un momento di crisi, può aiutare la squadra smarrita a ricompattarsi. Ritrovando quell’unità di intenti, quell’umiltà, quello spirito di sacrificio che sono mancati contro Lecce e Genoa, ma che avevano caratterizzato l’intera stagione scorsa. Eccola, l’unica speranza per il momento. Oltre all’arrivo di Guendouzi, la mezzala che Sarri voleva da tempo: viste le prestazioni attuali della squadra, può essere già utile a Napoli se dovesse arrivare oggi.