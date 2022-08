Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Immobile sfida Arnautovic

Esordio casalingo per la Lazio di Maurizio Sarri, i biancocelesti sfideranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Esordio casalingo per la Lazio di Maurizio Sarri, i biancocelesti sfideranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Confermato il 4-3-3 per i padroni di casa con Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic in cabina di regia. Felipe Anderson e Zaccagni andranno a supporto di Immobile mentre Arnautovic sarà l'unico riferimento nel 3-4-2-1 dei felsinei. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.