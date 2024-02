Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Immobile sfida Zirkzee

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, sfida valida per la 25esima giornata di Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, sfida valida per la 25esima giornata di Serie A. Maurizio Sarri conferma Immobile al centro del tridente con Isaksen e Felipe Anderson a supporto. Thiago Motta ha schierato Lucumì al posto di Calafiori al centro della difesa e ha preferito El Azzouzi a Aebischer a centrocampo per sostituire lo squalificato Freuler. In attacco confermatissimo Zirkzee, con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle sue spalle.

Lazio (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Mandas, Sepe, Casale, Pellegrini, Napolitano, Rovella, Kamada, Castellanos, Pedro, Gonzalez. Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (4-2-3-1) - Skoruspki; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; El Azzouzi, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, karlsson, Ndoye, Corazza, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Urbanski.Allenatore: Thiago Motta.