Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: ancora titolare l'ex azzurro Rog

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi punta ancora sul tandem Caicedo-Immobile in attacco. A centrocampo Jony e Lazzari sono i due esterni con Parolo in cabina di regia. In difesa Patric affianca Luiz Felipe e Acerbi. Zenga risponde con un modulo speculare dove il terzetto difensivo è formato da Wulkiewicz, Klavan e Lykogiannis. A centrocampo Rog fa il regista con Faragò e Mattiello esterni. In avanti Joao Pedro e Simeone. Queste le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Cataldi, Falbo, Lazzari, Lukaku, Marusic, A. Anderson, Adekaye, Correa. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Porru, Pisacane, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Ragatzu, Allenatore: Zenga.