Lazio, caso Sarri: tre rinnovi a rischio? Martedì summit con Lotito

La frattura tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito in casa Lazio assume contorni sempre più preoccupanti per i tifosi biancocelesti. Il tecnico è insoddisfatto dal mercato, che finora ha portato il solo Castellanos, e lo stesso patron biancoceleste non le ha mandate a dire, assicurando che l'ipotesi Fred è naufragata perché "Sarri si è fissato con Ricci e Zielinski". Una tensione sempre più palpabile, che sembra coinvolgere anche la squadra: i giocatori, infatti, sarebbero pronti a supportare Sarri in tutto e per tutto.

Tre rinnovi a rischio? Gli aggiornamenti arrivano da SportMediaset. In particolare, il futuro a Roma di Luis Alberto, Mattia Zaccagni e Felipe Anderson sarebbe legato alla permanenza del tecnico toscano. La Lazio ha da tempo impostato i discorsi per i prolungamenti del contratto dei tre giocatori, superando anche il caso mediatico che ha visto protagonista lo spagnolo. In caso di divorzio da Sarri, però, i tre potrebbero ripensarci e rifiutare i nuovi contratti proposti da Lotito, inasprendo i rapporti giocatori-proprietà.

Martedì summit. Al momento, comunque, l'ipotesi di una separazione fra Sarri e la Lazio non è (ancora?) particolarmente concreta. In settimana, nello specifico martedì, i due si incontreranno a Roma per discutere della campagna acquisti biancoceleste, delle rispettive divergenze e di come andare avanti in futuro.