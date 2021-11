Lazio, caso simile a Lozano? Ag. Milinkovic: "Con tutto il rispetto, vogliamo un grande club"

La qualificazione al Mondiale con la Serbia è stata raggiunta, ora per Milinkovic-Savic è tempo di tornare a concentrarsi sugli obiettivi con la Lazio e al suo futuro. Il giocatore è sui taccuini dei più grandi club d'Italia e d'Europa e il suo agente, Mateja Kezman non ha escluso novità: "Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. La Juve, a mio parere, è ancora un grande club e penso che per chiunque sia un onore giocare per quel club" le sue parole a Tuttojuve.