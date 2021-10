Lazio, caso tamponi: il giorno verità per Lotito, ecco cosa rischia

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il caso Lazio-tamponi vive oggi un nuovo, fondamentale, atto: la posizione di Claudio Lotito, così come quella dei due medici Pulcini e Rodia, verrà infatti giudicata - per la seconda volta - dalla Corte d’appello federale. Difficile prevedere i termini della sanzione. Dovrebbe comunque essere inferiore ai 12 mesi, ma se raggiungesse i 10 mesi più un giorno Lotito decadrebbe dagli incarichi federali in base all’articolo 29 dello Statuto Figc. In questo caso il presidente ricorrerà ancora, però questa volta troverà un Collegio di garanzia rinnovato e senza il presidente Frattini, in uscita e verso una promozione al Consiglio di Stato, e un secondo rinvio alla Corte d’appello appare ora assai improbabile.