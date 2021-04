Lazio, Cataldi: “Non possiamo perdere così ed abbatterci dopo 5 minuti"

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio subentrato al minuto 58 al posto di Lucas Leiva, ha commentato così la sconfitta pesante contro il Napoli: "Quando sono entrato ho cercato di dare una mano ai compagni. È importante credere sempre che la partita si può riprendere. Oggi abbiamo preso qualche gol evitabile ma non possiamo perdere uno scontro diretto così importante 5-2. C’è tanta delusione e tanta rabbia ma da domani pensiamo al Milan.

RIGORE DI MILINKOVIC - "C’è stato un episodio dubbio. Ho parlato con Sergej che mi ha detto che ha preso palla. Al di là dell’episodio noi siamo una grande squadra e non possiamo abbatterci dopo 5 minuti. Ci abbiamo messo del nostro per perdere questa partita. Siamo una squadra che gioca insieme da tanto e si conosce bene. Non dobbiamo mollare così. Era importante non prendere il 2-0 e invece lo abbiamo subito. Poi abbiamo provato a riprenderla ma non era facile".

MILAN - "Non c’è partita più giusta in questo momento. Conosciamo queste partite e dobbiamo subito riprendere e dimostrare che la Lazio di stasera non è quella giusta. L’obiettivo è i tre punti. Mancano poche partite alla fine e non dobbiamo pensare a chi ci sta davanti. Sappiamo che se le vinciamo tutte probabilmente siamo in Champions. Il Milan ci da tanti stimoli perché è sopra in classifica. Sarà una gara tosta contro una squadra forte che non verrà di certo a fare una passeggiata".