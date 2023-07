Lazio, cena di squadra per smorzare la tensione: non solo Luis Alberto ha mugugnato

Guerra e pace, in meno di 24 ore. Luis Alberto rinnova o no? Rinnova, rinnova. Può stare serena la Lazio, adesso.

© foto di www.imagephotoagency.it

Guerra e pace, in meno di 24 ore. Luis Alberto rinnova o no? Rinnova, rinnova. Può stare serena la Lazio, adesso. Non poteva esserlo di certo tra la serata di martedì e la mattinata di ieri, quando il centrocampista spagnolo aveva mostrato prima il suo malessere sui social ("C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù") per un rinnovo già accordato ma che non poteva ancora firmare per alcuni problemi legati alle commissioni, poi aveva saltato l'allenamento.

Nel pomeriggio, però, tutto è stato risolto, dopo l'intervento di Maurizio Sarri che ha chiesto a Claudio Lotito e Angelo Fabiani di gettare acqua sul fuoco e non far divampare l'incendio. Alla fine Luis Alberto firmerà il prolungamento a 4 milioni coi bonus fino al 2027. E per placare ogni mugugno - da Zaccagni a Immobile, pure loro devono ancora rinnovare - è andata in scena una cena ieri sera. Un tentativo di smorzare la tensione, non solo quella accumulata col (breve) caso Luis Alberto e per festeggiare la new entry Castellanos. A riportarlo è Il Messaggero.