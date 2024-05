Lazio, che svolta con Tudor: media punti super ed ora la Champions è possibile

Lazio, che impatto di Igor Tudor: in media un punto in più a partita dall'arrivo del nuovo tecnico al posto di Maurizio Sarri nella capitale

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio, che impatto di Igor Tudor: in media un punto in più a partita dall'arrivo del nuovo tecnico al posto di Maurizio Sarri nella capitale. L'ex tecnico dell'Hellas ha vinto cinque partite, contro Juventus, Salernitana, Genoa, ancora Juventus ed Hellas Verona, e ne ha perse soltanto due, il derby in campionato e l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Per il croato una media punti altissima: 2,4 a partita.

Prima del suo arrivo - compresa la gara di Frosinone con Martusciello traghettatore in panchina - i biancocelesti avevano una media di 1,4 punti a incontro. A sottolineare questi numeri è l'edizione romana del Corriere della Sera. L’incremento è stato sensibile, ma non è la prima volta che Tudor, appena insediato, riesce a dare una sterzata alla stagione dei suoi: anche col Verona ebbe questo tipo di impatto.