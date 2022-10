Lazio, chi al posto di Immobile? Oggi Sarri ha provato due giocatori come falso nueve

Doppia seduta oggi a Formello, con Maurizio Sarri che ha ritrovato Stefan Radu e Patric a pieno regime

© foto di Federico De Luca

