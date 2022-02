Lazio, clima teso: Sarri si sfoga in privato e medita l'addio in estate

Difficile impegno per la Lazio di Sarri che affronterà la Fiorentina quest'oggi al Franchi. Il Messaggero scrive che in casa biancoceleste, a maggior ragione dopo la contestazione si vive un clima abbastanza teso. I problemi tra allenatore e società sorgono perché quest'ultima non ha messo mano al portafoglio nell'ultimo mercato. Sarri si è sfogato in privato. Ha tirato in silenzio le conclusioni sul suo rinnovo e ne traccerà altre a giugno sul suo futuro alla Lazio, se qualcosa non sarà cambiato. Immobile ha parlato con Sarri e, nell'ultimo pranzo, gli ha promesso di trascinare i compagni da autentico leader. Obiettivo vincere e mantenere la porta inviolata per la terza volta consecutiva.