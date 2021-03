Lazio come la Juve, annuncia la formazione senza partita: Inzaghi finge il turnover

La Lazio ha diramato la formazione ufficiale in vista del match delle 18.30 contro il Torino. Ricordiamo che la Lega ha deciso che la gara si disputerà lo stesso, malgrado il focolaio covid in casa Torino. I granata, su imposizione della Asl territoriale, sono infatti rimasti a Torino, mentre la Lazio così come la squadra arbitrale è regolarmente all’Olimpico. In un clima surreale, nel frattempo, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha comunicato il proprio undici titolare:

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi.