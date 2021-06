Lazio, comincia la stagione di Sarri: staff a Formello per organizzare la preparazione

Lo staff di Maurizio Sarri è in queste ore a Formello. Capeggiato dall'allenatore in seconda Giovanni Martusciello, la squadra di collaboratori del nuovo tecnico biancoceleste ha fatto visita questa mattina al centro sportivo della Lazio per iniziare a preparare e a organizzare il lavoro estivo: il raduno è fissato per l'8 luglio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.