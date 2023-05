Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali: Pedro nel tridente con Immobile e Zaccagni

Alle 18 scendono in campo Lazio e Cremonese, in una partita che ha poco da dire per entrambe.

Alle 18 scendono in campo Lazio e Cremonese, in una partita che ha poco da dire per entrambe: i biancocelesti sono già matematicamente certi di partecipare alla prossima Champions, i grigiorossi aritmeticamente in B. Di seguito le formazioni ufficiali. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri. CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Galdames, Meite, Valeri; Tsadjout, Ciofani.

Allenatore: Ballardini.