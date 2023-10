Lazio di domenica alle 15, Sarri si lamenta: "Ringrazio la Lega, ha avuto una bella pensata"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity dopo il successo per 2-1 contro il Celtic

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity dopo il successo per 2-1 contro il Celtic: "I primi 60 minuti mi sono piaciuti, abbiamo preso in mano la partita e l'abbiamo tenuta anche dopo l'1-1, abbiamo avuto un'occasione a inizio secondo tempo... Poi abbiamo subito una reazione del Celtic pur rimanendo in partita e quando lo fai spesso vieni premiato. Hanno delle qualità, il campo era difficile, la vittoria ci fa contenti, ora testa subito al campionato. Il Celtic non è la classica squadra anglosassone, sono veloci e tecnici".

Domani (oggi, ndr) la squadra riposerà?

"No perché giochiamo alle 3 di domenica. La Lega di A ha avuto la bella pensata di far giocare alle 15 di domenica due squadre impegnate in Europa, una in Scozia di mercoledì e una in Portogallo di giovedì. Li ringrazio sentitamente e spero di ringraziarli anche a nome dell'Atalanta".