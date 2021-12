Lazio, doccia fredda per Immobile: positivo al tampone rapido per il Covid

Una doccia fredda per salutare il 2021. L’anno calcistico di Ciro Immobile - in isolamento domiciliare perché la moglie Jessica mercoledì scorso ha contratto il Covid - si è chiuso ieri pomeriggio, quando l’ennesimo tampone rapido a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. Oggi arriverà il responso del test molecolare, ma la sua sorte immediata non cambierà: sarà fuori per la trasferta di domani a Venezia (ore 16.30) e spera di rientrare il 6 gennaio con l’Empoli all’Olimpico..