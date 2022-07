Lazio, dopo l'addio il saluto a Reina: "Un onore averti nella nostra famiglia"

La Lazio, sul proprio profilo Twitter, ha salutato Pepe Reina, che ha lasciato il club biancoceleste dopo due stagioni: "Grazie, è stato un onore averti come parte della nostra famiglia".

Thank you @PReina25, it was an honour to have you as part of our family! #CMonEagles pic.twitter.com/CzsVE3lmcT