Lazio, durissimi striscioni a Formello: "Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto".

Contestazione all'esterno di Formello all'indomani della brutta sconfitta incassata dalla Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. La squadra biancoceleste ha nettamente perso il confronto per il quarto posto con la Dea con lo stesso Sarri che - nel post-gara - ha ammesso il divario netto che s'è visto in campo: "Hanno dato la sensazione di essere più forti di noi, speriamo che non sia così nei prossimi mesi".

La sconfitta arriva dopo un calciomercato deludente per i tifosi, chiuso con zero innesti per la prima squadra. E ha ulteriormente esacerbato gli animi dei tifosi che nella notte all'esterno di Formello hanno affisso due striscioni prendendosela sia con il presidente Claudio Lotito che con l'allenatore Maurizio Sarri. "Enrico caccia tuo padre". E poi: "Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto".