Lazio e Udinese si dividono la posta: due traverse per i friulani

All'Olimpico finisce 0-0 Lazio-Udinese, match delle 15 valido per la decima giornata di Serie A. Nel primo tempo più occasioni per la Lazio, con tre palloni nitidi, ma è l'Udinese ad aver avuto la chance migliore con Samardzic che ha colpito la traversa. Brutta tegola per i padroni di casa che perdono Immobile al 29'. Nella ripresa è l'Udinese a creare di più e ad andare ancora vicinissima al gol con Deulofeu, che all'85' scheggia la traversa su punizione. Infortunio muscolare anche nelle fila bianconere, con Becao che è costretto ad uscire al 62'.