Lazio, ecco Felipe Anderson: il brasiliano è sbarcato nella Capitale

Inizia ufficialmente oggi la seconda avventura con la maglia della Lazio di Felipe Anderson, attaccante brasiliano che arriva dal West Ham. Il calciatore classe '93 è adesso sbarcato nella Capitale, per sostenere le visite mediche. Poi raggiungerà la squadra allenata da Maurizio Sarri per il ritiro di Auronzo.

Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg