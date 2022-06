Lazio, ecco il primo colpo per Sarri: Marcos Antonio è già a Roma, le cifre

Marcos Antonio si prepara al salto nel grande calcio. Con lo Shakhtar ha esordito in Champions (12 presenze) e in Europa League (10)

TuttoNapoli.net

Marcos Antonio si prepara al salto nel grande calcio. Con lo Shakhtar ha esordito in Champions (12 presenze) e in Europa League (10), ora deve mettersi alla prova nel campionato italiano. Sbarcato a Roma questa mattina, il centrocampista si appresta a diventare il primo acquisto ufficiale della Lazio. Lotito - sottolinea Il Messaggero - lo ha acquistato per 8 milioni più 2 di bonus: soltanto domani effettuerà le visite mediche e firmerà il quinquennale accordato da 900 mila euro.