Lazio, fiducia per il recupero di Acerbi. Inzaghi: "Ha dato buone risposte"

Uno dei temi caldi in casa Lazio è il recupero di Acerbi, in vista del matche che vedrà i biancocelesti contro il Napoli. Cosi anche Simone Inzaghi ha risposto in conferenza stampa proprio sulle condizioni del suo difensore: "Come sta Acerbi? Vediamo, ci sono speranze, dice che sta bene. Ha dato buone risposte, vediamo oggi, poi valuteremo con lo staff medico".