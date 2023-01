Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Lazzari, tante sorprese in casa viola

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Fiorentina, match delle 18 nel programma della prima giornata di ritorno di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Fiorentina, match delle 18 nel programma della prima giornata di ritorno di Serie A. Sarri non rischia Immobile, nonostante l'abbia recuperato per la panchina, e tiene fuori dall'undici titolare anche Lazzari. C'è Marusic a destra in difesa, Hysaj sul lato opposto. In attacco il solito tridente leggero Pedro-Anderson-Zaccagni. Italiano riserva discrete sorprese rispetto: rientra Dodo, ma soprattutto inattesa chance per Ranieri. A centrocampo con Amrabat c'è Bonaventura e Barak agisce sulla trequarti. Rientra dal 1' Gonzalez, in attacco Jovic.