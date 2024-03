Lazio furiosa per i torti arbitrali: Lotito pronto a chiedere rimborso per la mancata Champions

Oggi Il Messaggero reitera il concetto espresso dal patron, provando a capire quali sia il fine del patron biancoceleste.



© foto di www.imagephotoagency.it

"La Lazio si farà valere nelle sedi preposte. Certi episodi si ripetono da diverso tempo. Vedremo di farci valere con altre istituzioni". Il numero uno biancoceleste Claudio Lotito, dopo la contestata direzione arbitrale di Lazio-Milan, lo ha detto un po' in tutte le salse. Oggi Il Messaggero reitera il concetto espresso dal patron, provando a capire quali sia il fine del patron biancoceleste.

Secondo il quotidiano romano, il presidente vorrebbe chiedere addirittura un rimborso del tesoretto perso nel caso in cui la Lazio non dovesse qualificarsi, per i torti, alla prossima Champions. Sono entrati 60 milioni con la qualificazione agli ottavi di finale, l’ingresso ai quarti vale un premio di ulteriori 10-6 milioni per la vincente tra Bayern Monaco e Lazio.

"Io non sono andato contro nessuno, non ho fatto nemmeno un discorso sugli arbitri, ma un ragionamento complessivo su un sistema sbagliato. Io sono un senatore della Repubblica e ho l’obbligo di vigilare sul comportamento delle persone e sul rispetto e l’applicazione delle regole. La norma sportiva non ha l’immunità. Questo devono capirlo tutti. Io sono sottoposto al giudizio sportivo purché non si vada nel penale", sono altre parole attribuite al patron biancoceleste dopo il ko contro il Milan.