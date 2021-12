Lazio-Genoa, formazioni ufficiali: nuova bocciatura per Reina che è diventato riserva

Tornare alla vittoria all'Olimpico. In campionato, alla Lazio manca dal 7 novembre, il 3-0 alla Salernitana. È questo l'obiettivo dei biancocelesti oggi. Di fronte, il Genoa, che punta invece a mettere in cascina il secondo risultato utile nella gestione Shevchenko per migliorare la propria classifica. Calcio d'inizio alle 18,30.

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. Allenatore: Andrij Shevchenko.