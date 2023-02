Lazio, Hysaj ammette: "Sarri non è cambiato, neppure a casa si ammorbidisce"

Elseid Hysaj ha preso la parola in conferenza stampa

Elseid Hysaj ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la Lazio e il Cluj valida per l'andata dei playoff di Conference League.

Come vede Sarri alla Lazio, rispetto che all'Empoli e al Napoli?

"Non si ammorbidisce mai, neanche a casa. Mi piace come fa capire le sue idee ai ragazzi, lo vedo da tanti anni. Vuole sempre migliorare".