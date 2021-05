Lazio, idea Villas-Boas: è l'alternativa a Sarri (che resta in vantaggio)

Potrebbe esserci uno scontro portoghese a Roma nella prossima stagione. Da una parte José Mourinho, con con i giallorossi, dall'altra il portoghese Villas Boas. Domani il tecnico volerà nella Capitale per discutere con il presidente Lotito per trovare un'eventuale quadratura per il suo ingaggio, oltre un decennio dopo la sua esperienza all'Inter proprio con Mou. Il portoghese è uno dei candidati per la panchina biancoceleste, ma attualmente in pole resta Maurizio Sarri.