Lazio, il grande gelo tra Sarri e Lotito: tutti i motivi del possibile divorzio

In casa Lazio va in onda il "grande gelo" tra Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita nel derby. La società si interroga sui troppi rovesci che la squadra ha avuto in stagione mentre il tecnico ha dubbi sull'organico e soprattutto sul prossimo mercato visto quanto accaduto a gennaio. L'incontro per il rinnovo fino al 2025 dunque potrebbe slittare ancora e non è detto che l'intesa venga raggiunta. Al momento l'allenatore ha comunque un contratto fino al 2023 quindi non c'è fretta per prendere una decisione. Le parti studieranno il da farsi e solo se verranno meno i dubbi attuali, si arriverà alla firma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.