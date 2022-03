Lazio, il rinnovo di Sarri è di nuovo vicino: il tecnico pronto a firmare durante la sosta

Si riapre la trattativa per il rinnovo di Maurizio Sarri fino al 2025, con la Gazzetta dello Sport cha parla di una firma ormai imminente

Si riapre la trattativa per il rinnovo di Maurizio Sarri fino al 2025, con la Gazzetta dello Sport cha parla di una firma che potrebbe essere addirittura "imminente". L'accordo è di nuovo vicino dunque, dopo che a dicembre sembrava cosa fatta prima di diversi rinvii dovuti anche agli screzi sul mercato. Adesso il tecnico chiede garanzie sugli acquisti e soprattutto la possibilità di partecipare al mercato in modo attivo. Sarri è anche disposto a lasciar partire uno dei big, con Milinkovic-Savic principale indiziato, ma solo a fronte di 5-6 acquisti su precisa indicazione dell'allenatore. La prossima sosta del campionato, a fine mese, potrebbe essere l'occasione giusta per passare dalle parole ai fatti.