Lazio, il solito Sarri: "Inter? Non dobbiamo fare le caz***e di campionato"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana con l'Inter. Questo il ricordo dell'ultima partita vissuta in campionato coi nerazzurri: "Per il resto non dobbiamo fare cazzate, gli errori fanno parte della partita, la caratura dell'Inter ti fa fare meno errori di quelli che facciamo noi. In campionato abbiamo perso per due cazzate".