Lazio, il vice di Inzaghi: "Nervosismo Atalanta per la Coppa Italia esposta a Formello"

Al termine del match vinto contro l'Atalanta, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi a un approccio importante. Noi abbiamo grande forza mentale, in Coppa Italia siamo usciti immeritatamente. Lazio-Atalanta è diventata un classico, oggi era importante scavalcarli in classifica"..

Il nervosismo nel finale a cosa era dovuto?

"Noi eravamo concentrati, non so se il loro nervosismo si riferisce all'aver perso la finale di Coppa Italia che sta in bella mostra a Formello. L'importante è che si chiuda in maniera civile".