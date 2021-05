Lazio, Immobile ancora scosso: vuole querelare Cairo

Ciro Immobile è rimasto scosso da quando accaduto nella serata di martedì dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino nel recupero di campionato. L'attaccante ha confidato: "Sono molto triste perché questo non è il calcio che mi piace. Fatto di cattiveria senza motivo. Non si può avere questa rabbia dentro, è assurdo". Il giocatore, a causa delle "gravi offese diffamatorie" urlate dal presidente granata, ha tutta l'intenzione di querelare Cairo, ma per farlo, dovrà prima chiedere l'autorizzazione alla Figc per non violare la clausola compromissoria. A riportarlo è La Repubblica.