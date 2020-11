Lazio, Immobile arrabbiato per i tamponi: si sente vittima, lo dirà anche alla Procura

Un giorno positivo, l'altro negativo. Oppure, addirittura positivo e al contempo negativo nello stesso momento. Ciro Immobile, come sottolinea questa mattina il Corriere di Roma, è davvero stufo dell'altalena dei tamponi. L'attaccante della Lazio sta bene, non ha alcun sintomo del Covid e si sente come un leone in gabbia, nonché una vittima di questa situazione ambigua che si è creata in casa biancoceleste. Lo dichiarerà così anche al capo della Procura Federale, Giuseppe Chiné, non appena sarà ascoltato per provare a comprendere ulteriormente il caos degli ultimi giorni. Immobile vuole tornare in campo e chiede chiarezza.