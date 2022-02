Lazio, Immobile si fa male contro il Milan: forte trauma contusivo al piede

Brutta notizia non solo per Maurizio Sarri ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Poco dopo l'ora di gioco di Milan-Lazio di Coppa Italia, a causa di un contrasto fra Ciro Immobile e Kalulu, il centravanti biancoceleste ha la peggio. Viene portato fuori dai medici della Lazio, con Sarri che inserisce lo spagnolo Raul Moro. Secondo quanto riportato da Sky Sport si tratta di un forte trauma contusivo al piede destro. Non sembra essere un infortunio di poco conto per l'attaccante, anche se nelle prossime ore ci saranno altri accertamenti.