Lazio, Immobile si fa male contro il Milan: il centravanti abbandona il campo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Brutta notizia non solo per Maurizio Sarri ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Poco dopo l'ora di gioco di Milan-Lazio di Coppa Italia, a causa di un contrasto fra Ciro Immobile e Kalulu, il centravanti biancoceleste ha la peggio. Viene portato fuori dai medici della Lazio, con Sarri che inserisce lo spagnolo Raul Moro.