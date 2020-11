Lazio in emergenza, ma Lotito non transige: Luis Alberto out per punizione

Tra casi di Covid-19 e rientro dei nazionali, l'emergenza resta in casa Lazio che però - sottolinea Il Messaggero - vuole comunque far rispettare le regole. Poco importa che manchi Milinkovic-Savic - si legge -, Lotito e Tare vogliono punire Luis Alberto per le sue parole. Inzaghi media e insiste, ma lo spagnolo al momento è quasi fuori per Crotone. In mediana scalpitano Akpa Akpro e Pereira al fianco di Leiva, il primo dei tre isolati (Strakosha ancora positivo) a rientrare. Aveva fatto la quarantena con Luiz Felipe, sul quale si teme un nuovo caso nascosto di positività. Dallo staff medico insistono però si tratti purtroppo di una ricaduta alla solita malconcia caviglia.