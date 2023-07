Lazio, in ritiro dura contestazione per Lotito: "Caccia i soldi!" e lui s'infuria

Questa la dura contestazione dei tifosi della Lazio al presidente Claudio Lotito, duramente contestato nel suo discorso nel ritiro di Auronzo

Lo sottolinea il Corriere dello Sport.

“Lotito, in questi giorni di ritiro in versione da piazza e palcoscenico, è stato accolto da strepiti e fischi più che da applausi, anche dal coro ‘caccia i soldi, caccia i soldi’, sentito e raccontato troppe volte. «Adesso parlo io», ha reagito più urtato che mai. E si è esibito nel discorso da monologhista: «Nella vita contano i fatti e non le parole. I tempi sono una cosa e i fatti un’altra. Rinforzeremo questa squadra e lo faremo benissimo, i giocatori che arriveranno contribuiranno a una crescita personale e anche dello spogliatoio. Servono giocatori che hanno la stessa mentalità che c’è in questo gruppo forte, determinato e coeso. Giocatori funzionali alla crescita del valore sportivo e della squadra. Voi dovete avere pazienza perché non si va al supermercato e si dice pago uno e compro tre. Noi stiamo lavorando e lo vedrete a brevissimo, per inserire alcuni giocatori che accresceranno il tasso tecnico di questa squadra. Sarà poi il campo a valutare le scelte fatte. Lo scorso anno qualcuno non puntava un euro sulla nostra squadra”.