Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: out Luis Alberto. Bisseck titolare

L'Inter tenta la prima mini-fuga del campionato: i nerazzurri, vincendo questa sera all'Olimpico, staccherebbero la Juventus in vetta alla classifica, portandosi a più quattro sui bianconeri. Di fronte, la Lazio di Sarri, che Simone Inzaghi non ha mai battuto nello stadio della Capitale dal suo trasloco milanese e che cerca punti chiave in ottica Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi ripropone il miglior undici possibile dall'inizio. Bisseck vince il ballottaggio con Carlos Augusto: Darmian agirà da esterno destro a centrocampo. Thuram con Lautaro in attacco. Maurizio Sarri sceglie Immobile come centravanti, ma sorprende a centrocampo: fuori Luis Alberto, tocca a Kamada. Torna titolare Felipe Anderson, confermata la coppia difensiva formata da Gila e Casale.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.