Lazio, Inzaghi accampa scuse: "Abbiamo giocatori umorali che hanno bisogno del tifo"

Nuova battuta d'arresto in campionato per la Lazio, che si arrende in casa all'Hellas Verona. Dopo il fischio finale, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le difficoltà atletiche hanno influito?

"Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi, ma la prestazione la squadra l'ha fatta: non ricordo parate di Reina e abbiamo creato molto. Ci siamo fatti due gol da soli, praticamente, ed è difficile fare risultato così. Sappiamo che tutte le partite in campionato sono difficili, dovremo recuperare e adesso avremo un altro anticipo, come spesso accade a noi".

Da quando non c'è il pubblico avete fatto più fatica. Come legge questo dato?

"Prima del lockdown, coi tifosi, eravamo praticamente infallibili. Adesso è un campionato strano, senza i nostri tifosi ne risentiamo perché abbiamo tanti giocatori umorali. Manca qualche punto che forse stasera non avremmo meritato di perdere. Stasera dovevamo essere più lucidi, con due disattenzioni del genere è difficile vincere le partite. Ma c'è poco tempo, martedì c'è un'altra partita e dovremo recuperare qualche giocatore".

Adesso c'è la sfida con Pippo.

"Sarà emozionante sfidarci, ognuno sta facendo il proprio percorso. Sarà una partita emozionante, noi e il Benevento avremo poco tempo per recuperare. E bisognerà fare la conta dei disponibili in vista di quella partita".

Come sta Acerbi?

"Ha avuto un risentimento, nei prossimi giorni si saprà il problema. Il calendario è praticamente impossibile. Ho fatto riposare anche Ramos, Acerbi ha sentito un problemino e ho adattato Parolo, perché con l'assenza di Patric avevo solo lui a disposizione sul centro-destra. Ha fatto un'ottima partita. È normale che dopo tante partite la stanchezza si faccia sentire".

Quanto è mancato un giocatore come Luis Alberto?

"Sarebbe troppo facile pensare alle assenze adesso. Ci si deve abituare, giocando ogni due giorni può capitarti qualsiasi cosa. Dopo il Covid Luis aveva giocato tutte le partite, stasera non poteva esserci. C'è qualche speranza per martedì, altrimenti andremo alla prossima settimana. Abbiamo fuori giocatori importanti che ci stanno limitando nelle scelte, e questo sta pesando anche a livello mentale. Ma il calcio è così, dobbiamo andare avanti e cercare di recuperare qualche punto, che come sapevamo la Champions avrebbe portato via dal campionato".

Immobile con Caicedo fa quasi la seconda punta, mentre fa l'opposto con Correa. È una sua richiesta?

"Sono caratteristiche. Viene naturale: a Correa piace sfilarsi, Caicedo è più centravanti. Immobile gioca bene con chiunque, a Cesena ha giocato con Pereira, ha grande disponibilità con qualsiasi partner".