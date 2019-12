Lazio, Inzaghi alza la voce: "La società conosce le mie richieste..."

C'è stato spazio anche per il mercato nella chiacchierata di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, alla vigilia della Supercoppa da Riyad contro la Juventus. "Sappiamo che abbiamo un'ottima squadra con giocatori di qualità, la società è stata brava a mantenerli nonostante i ragazzi avessero offerte e richieste. Il mio pensiero la società sa quale era: mantenere i pezzi migliori per integrare con nuovi acquisti per migliorare la qualità della rosa".