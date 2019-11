Lazio, Inzaghi punta tutto sul 4° posto: "Proveremo con tutte le forze ad andare in Champions"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida con il Lecce è intervenuto in conferenza stampa e, tra le altre cose, si è soffermato anche sulla sua voglia di Champions League: "Vogliamo migliorarci, crescere, sappiamo che abbiamo contro squadre importanti. Cercheremo di alzare quella benedetta asticella, fatta non solo di trofei, ma anche dal ritorno in Champions League. Ci proveremo con tutte le nostre forze".