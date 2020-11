Lazio, Inzaghi: "Rischio penalizzazione? Io sono tranquillissimo, di più non posso fare"

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Rischio penalizzazione per la situazione tamponi? Io sono tranquillissimo, piu' di quel che ho fatto da allenatore con soli 12 o 13 giocatori a disposizione non potevo fare...". Così Simone Inzaghi ha risposto a una domanda su eventuali sanzioni dopo che la Procura Figc ha aperto un'inchiesta per verificare se i protocolli siano stati rispettati o violati. "A Immobile, Leiva e Strakosha che hanno lavorato a lungo per andare in Champions dico di stare tranquilli: arrivera' il loro momento - ha aggiunto a Dazn - E' stato per noi un periodo difficile, con piani A, B e C. In un momento così, quella di oggi con la Juve e' una grande partita" (ANSA).