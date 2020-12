Lazio, Inzaghi ritrova Muriqi col Napoli: restano solo tre indisponibili

Aggiornamenti da casa Lazio dopo l'allenamento odierno. Vedat Muriqi è tornato in gruppo quasi un mese dopo l'infortunio rimediato contro lo Zenit San Pietroburgo. Il centravanti kosovaro ha lavorato oggi con la squadra e sarà a disposizione domenica contro il Napoli. Difficilmente invece ci sarà Acerbi, che a breve farà ulteriori esami all'adduttore della gamba destra. Sicuramente out Fares, Leiva e Lulic, che si rivedranno in campo nel 2021. Nella seduta odierna, a Milinkovic è stata risparmiata la partitella finale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.