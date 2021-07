Lazio, l'allarme dalla capitale: a Sarri mancano le ali e non solo

"Lazio, per volare mancano le ali", titola stamane il quotidiano romano Il Messaggero. La Lazio e il suo Comandante oggi si rimettono in marcia. Ma la squadra ancora deve essere aggiustata, qualche pezzo manca, come uno o due esterni d'attacco, un altro regista e, anche se non è una priorità, un centrale difensivo. Sono pronti a tornare i freschi Campioni d'Europa, Immobile e Acerbi, più Correa, lui campione del Sudamerica. Ma per completare l'organico il mister vorrebbe almeno due esterni d'attacco, uno titolare e uno subito pronto a subentrare.