Lazio, l'annuncio di Sarri: "Ecco dove voglio chiudere la mia carriera"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro il Feyenoord all'Olimpico, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole, con l'allenatore che per prima cosa ha voluto chiarire alcune voci degli ultimi giorni: "Siccome a Roma sta circolando la voce che a fine anno voglio andare via, questo va contro tutte le mie dichiarazioni precedenti. Ho sempre detto che a Roma sto bene e voglio chiudere la carriera a Roma, e lo confermo.

Non è che un inizio di campionato altalenante mi può fare cambiare idea. Io sto qui, sto qui e combatto con il mio presidente, con il mio direttore sportivo, con i miei giocatori e con il mio popolo. Questa è la mia idea, chiunque ne metta in giro altre non dice la verità".