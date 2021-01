Lazio, la Procura FIGC apre un'indagine su Inzaghi per frasi blasfeme

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Dopo il deferimento di Gigi Buffon, anche Simone Inzaghi finisce nel mirino della Procura Figc con l'accusa di avere pronunciato frasi blasfeme. L'organismo gli ha infatti notificato la chiusura di un'indagine a suo carico per due frasi blasfeme che l'allenatore della Lazio avrebbe pronunciato nella sfida di Coppa Italia vinta sul Parma 2-1 e valida per gli ottavi di finale. Per la Procura federale, il tecnico rischia la squalifica di una giornata. Si potrebbe arrivare a un patteggiamento, oppure al deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale. (ANSA).