Lazio, la squadra organizza una grigliata a Formello e restituisce l'invito a Sarri

In vista del rush finale di campionato, la rosa della Lazio, insieme con lo staff tecnico ha stretto un vero e proprio patto per chiudere al meglio la stagione. Lo hanno fatto con la grigliata svolta a Formello giovedì, organizzata dai giocatori per restituire a Sarri l’invito ricevuto un paio di mesi fa, quando il tecnico aveva portato la squadra in un ristorante del centro. La grigliata (con i sudamericani come al solito “registi” dell’happening), sottolinea la Gazzetta dello Sport, è stata utile per serrare le fila in vista del finale di stagione, dove l'obiettivo è centrare l'Europa.