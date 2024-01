Jens Cajuste è uscito nel corso del secondo tempo contro la Salernitana per un problema muscolare.

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A LAZIO-LECCE, FORMAZIONI UFFICIALI: ISAKSEN C'È, RECUPERA FELIPE ANDERSON Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per la sfida delle 12.30 fra Lazio e Lecce. In entrambi gli undici titolari non mancano le sorprese Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per la sfida delle 12.30 fra Lazio e Lecce. In entrambi gli undici titolari non mancano le sorprese